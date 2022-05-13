Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки число госпитализаций с COVID-19 возросло до 129 человек. Это на 18 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 13 мая сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

В медучреждениях Петербурга находятся 1358 больных с ковидом. Их количество возросло за сутки на десять человек. Из них 173 пациента (-11 по сравнению с предыдущими сутками) размещены в реанимации. Подключены к ИВЛ 32 человека (-5). За сутки выписали из стационаров 94 пациента (+51).

В Петербурге не спешат сокращать количество коек для лечения ковида и пневмонии, их по-прежнему 1509, в шести городских и одном федеральном стационаре.

Амбулаторным лечением COVID-19 занимаются 4519 человек. Их количество за прошедшие сутки сократилось на 153 петербуржца.

Напомним, в Петербурге за сутки выявили 337 случаев заражения коронавирусом (-16). Жертвами вируса за сутки стали 12 больных (+1). Выздоровели 549 пациентов (-111).