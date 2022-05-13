Нижний Новгород, 13 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 250 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 404 471 человека на утро 13 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализирован в ковидные стационары 41 житель области, накануне в больницы попали 66 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 418 891 случай заражения коронавирусом, из них 130 — за минувшие сутки. 11 485 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая было зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончался один житель области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 11 мая с начала пандемии провели 5 861 631 тест для выявления заражения коронавирусом.