Париж, 13 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс сохранит пост по крайней мере до понедельника, 16 мая, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

В Матиньонском дворце, официальной резиденции премьер-министра Франции, объявили, что Жан Кастекс останется главой правительства как минимум до понедельника, 16 мая, до отставки правительства, которая должна состояться в начале следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Франции Жан Кастекс собрал всех своих министров на последний прием перед перестановками.