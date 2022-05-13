Москва, , 16:08 — REGNUM Исполнитель Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) выпустил новый трек под названием «Утонуть». Композиция доступна на цифровых площадках с 13 мая.

Akmal' Цитата из клипа Akmal' на песню «Из-за тебя»

В новой песне лирический герой Ходжаниязова обращается к своей возлюбленной: «Скажи, как посмотреть тебе в глаза и снова в них утонуть?». Музыкант прокомментировал выход трека: «Закончить с чем-либо — на это хватит и пяти минут, а забыть о чём-то — на это может и пяти лет не хватить. В порывах каких-либо обстоятельств, мы совершаем столь необдуманные поступки, о которых в дальнейшем жалеем, об этом и песня».

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году Akmal' принимал участие в шоу «Голос. Дети» — он дошёл до финала. В 2021 году музыкант выпустил свой хит под названием «Из-за тебя».

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