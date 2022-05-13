Оренбург, , 16:15 — REGNUM Из аэропорта Оренбурга в аэропорт Орска с 20 мая по 31 августа 2022 года организуют бесплатный трансфер. В этот период на оренбургском аэродроме будет осуществляться реконструкция взлётно-посадочной полосы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, постановление об организации перевозок пассажиров и багажа на период ремонта принято 13 мая на заседании правительства.

Аэропорт Оренбурга Orenairport.ru

Сейчас в аэропорту Оренбурга в соответствии с заявленным графиком завершается первый этап реконструкции участка длиной 500 метров. Работы начались 1 апреля. С 20 мая по 31 августа будет капитально отремонтирован второй участок длиной 2000 метров, и в это время аэропорт не сможет принимать и отправлять авиарейсы. В связи с требованием безопасности полётов пункт прилёта и вылета изменен с Оренбурга на Орск.

«Ремонт взлётно-посадочной полосы — необходимая мера. Она была построена в 1976 году, ремонт верхнего слоя полосы проводили последний раз в 1998 году. Прошло уже почти 25 лет. По нормативам полосу должны ремонтировать каждые 10 лет. Международный аэропорт должен отвечать всем требованиям безопасности и обеспечивать комфорт. Важно уложиться в ранее заявленные сроки для полного и качественного выполнения реконструкции», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он отметил, что принято решение обеспечить всех пассажиров бесплатным трансфером, поскольку простой аэропорта Оренбурга доставляет оренбуржцам неудобства. Затраты на перевозку пассажиров для бесперебойного авиасообщения на время проводимой реконструкции взлетно-посадочной полосы лягут на областной бюджет.

«Финансирование перевозок пассажиров и багажа между аэропортами Оренбурга и Орска будет осуществляться за счёт уменьшения бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в областном бюджете на 2022 год министерству финансов Оренбургской области на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в регионе в сумме 47 млн 49,6 тыс. рублей», — проинформировал заместитель председателя правительства Оренбургской области — министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.

Проектом постановления заказчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа определяется министерство строительства Оренбургской области. До 19 мая минстрою поручено осуществить закупку услуги по перевозке пассажиров и багажа.

Перевозки на комфортабельных междугородних автобусах начнутся с 20 мая, расписание автобусов будет адаптировано к лётному расписанию и будет заранее доведено до пассажиров.