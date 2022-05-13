София, , 16:03 — REGNUM Правительство Болгарии выделило из государственного бюджета более 16 млн левов ($8,5 млн) на содержание прибывших в страну украинских беженцев. Об этом 13 мая заявил болгарский министр финансов Асен Василев, передает БНР.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, основная часть этой суммы была направлена на размещение переселенцев с Украины в гостиницах и пансионатах Болгарии, остальные деньги реализованы на обеспечение соответствующей категории лиц медикаментами и товарами первой необходимости. При этом в правительстве Болгарии рассматривают возможность изменения системы финансирования беженцев.

«Многие из них могут трудиться, им будут предложены рабочие места», — резюмировал, в частности, Василев.

Напомним, на территорию Болгарии въехали более 250 тыс. граждан Украины. Из них статус беженцев предоставлен 120 тыс. человек.