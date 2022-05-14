14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 01:54 — REGNUM Сельхозпроизводители в российских регионах успешно занимаются разработкой и запуском новых продуктов на фоне внешнего санкционного давления. Так, к примеру, в Светлограде (Ставропольский край) предприятие по переработке мяса занимается приготовлением мясных деликатесов.

Упаковочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Вакуумная упаковка продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Упаковочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Вакуумная упаковка продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники предприятия в упаковочном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM Продукция предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Свинину, говядину, баранину, мясо птицы ставропольское предприятие закупает только от местных производителей. Из сырья производят варено-копченую, сырокопченую и сыровяленую продукцию. Еще предприятие готовит домашние колбаски, используя собственные уникальные рецепты. Их разрабатывают технологи совместно с сотрудниками.

Камера хранения готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Камера хранения готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия в коптильном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия в коптильном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа Александр Погожев © ИА REGNUM

Коптильня Александр Погожев © ИА REGNUM

Коптильня Александр Погожев © ИА REGNUM

Коптильня Александр Погожев © ИА REGNUM

В сутки работники производят от одной тонны продукции, которая поставляется в краевые и федеральные сетевые магазины. В планах компании — расширение линейки выпускаемой продукции. Важно, что никакие санкции на работе предприятия не отразились, так как для изготовления мясных деликатесов используется отечественное сырьё и специи.

Фарш для колбасы по собственному рецепту Александр Погожев © ИА REGNUM

Замес фарша для колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Замес фарша для колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий Александр Погожев © ИА REGNUM

Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий Александр Погожев © ИА REGNUM

Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы сейчас расширяем линейку сыровяленых и сырокопченых колбас, которые попали попали под импортозамещение, чтобы на столах наших дорогих потребителей появилась хорошая качественная колбаса, произведенная на территории России, нашего хлебосольного Ставропольского края. Предприятие готово накормить страну хорошим и качественным продуктом», — отметил руководитель компании «Ставропольские деликатесы» Олег Удовиченко.

Олег Удовиченко, генеральный директор компании «Ставропольские деликатесы» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция предприятия в процессе приготовления Александр Погожев © ИА REGNUM Солонина Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов Александр Погожев © ИА REGNUM

Измерение температуры Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятии трудоустроено около 35 человек. Все они ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания приняла участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.