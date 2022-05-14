Александр Погожев, Екатерина Булатова,
14 мая 2022, 01:54 — REGNUM Сельхозпроизводители в российских регионах успешно занимаются разработкой и запуском новых продуктов на фоне внешнего санкционного давления. Так, к примеру, в Светлограде (Ставропольский край) предприятие по переработке мяса занимается приготовлением мясных деликатесов.
Упаковочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вакуумная упаковка продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вакуумная упаковка продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники предприятия в упаковочном цехе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Свинину, говядину, баранину, мясо птицы ставропольское предприятие закупает только от местных производителей. Из сырья производят варено-копченую, сырокопченую и сыровяленую продукцию. Еще предприятие готовит домашние колбаски, используя собственные уникальные рецепты. Их разрабатывают технологи совместно с сотрудниками.
Камера хранения готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Камера хранения готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия в коптильном цехе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия в коптильном цехе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия выкатывает продукцию из коптильного шкафа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коптильня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коптильня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коптильня
Александр Погожев © ИА REGNUM
В сутки работники производят от одной тонны продукции, которая поставляется в краевые и федеральные сетевые магазины. В планах компании — расширение линейки выпускаемой продукции. Важно, что никакие санкции на работе предприятия не отразились, так как для изготовления мясных деликатесов используется отечественное сырьё и специи.
Фарш для колбасы по собственному рецепту
Александр Погожев © ИА REGNUM
Замес фарша для колбасы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Замес фарша для колбасы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий
Александр Погожев © ИА REGNUM
Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий
Александр Погожев © ИА REGNUM
Начинка оболочки в процессе приготовления колбасных изделий
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Мы сейчас расширяем линейку сыровяленых и сырокопченых колбас, которые попали попали под импортозамещение, чтобы на столах наших дорогих потребителей появилась хорошая качественная колбаса, произведенная на территории России, нашего хлебосольного Ставропольского края. Предприятие готово накормить страну хорошим и качественным продуктом», — отметил руководитель компании «Ставропольские деликатесы» Олег Удовиченко.
Олег Удовиченко, генеральный директор компании «Ставропольские деликатесы»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция предприятия в процессе приготовления
Александр Погожев © ИА REGNUM
Солонина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник предприятия по производству мясных деликатесов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Измерение температуры
Александр Погожев © ИА REGNUM
На предприятии трудоустроено около 35 человек. Все они ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания приняла участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.
Коллектив предприятия по производству мясных изделий. Ставропольский край, г. Светлоград
Александр Погожев © ИА REGNUM