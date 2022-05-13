Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 13 мая, по состоянию на 15:20 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,84%, до $109,43 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти ptra

«Как и предполагалось, откат в нефтяных ценах был недолгим — котировки закрылись на положительной территории и сегодня с утра продолжили рост.

Этому способствовали данные о реальном сокращении добычи в России, прогнозы сокращения добычи странами, не входящими в ОПЕК+ и продолжающееся обсуждение отказа европейских стран он покупок российской нефти.

Ситуация с пандемией в Китае остается напряженной, однако ухудшения ситуации, благодаря жестким мерам китайского правительства, не прогнозируется. Заболевших продолжают жестко изолировать, границы остаются почти закрыты, что позволяет надеяться, что КНР снова удастся быстро подавить разрастание пандемии.

Сегодня вечером рынок ожидает данных по количеству работающих буровых в Северной Америке.

С учетом нежелания нефтяников вкладываться в наращивание добычи, а также того, что специальные виды стали, используемые при производстве бурового оборудования, преимущественно поступали на мировой рынок из России и с Украины.

Эти данные могут придать новый импульс росту котировок нефти, так что в начале следующей недели возможно тестирование верхней границы коридора в районе $115 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Мировые цены не нефть продолжают метаться из стороны в сторону