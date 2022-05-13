Берлин, 13 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Страны Большой семёрки планируют предоставить Киеву финансовую помощь в общем объёме порядка 30 млрд евро. Об этом сообщает онлайн-издание Der Spiegel.

Саммит G7 в Великобритании. 2021

По информации СМИ, о решении может стать известно на предстоящей встрече глав МИД G7. Мероприятие должно пройти в Германии на следующей неделе.

Уточняется, что средства будут переданы в виде займов и грантов, при этом Киеву не придётся возвращать назад всю сумму.