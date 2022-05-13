Джакарта, 13 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют принять участие в рабочем обеде с вице-президентом США Камалой Харрис в Государственном департаменте США, сообщает Kompas.

Oag.ca.gov Камала Харрис

Во второй половине дня президент Индонезии примет участие в специальном саммите АСЕАН — США.

В своем вступительном заявлении Джоко Видодо заявил, что специальный саммит АСЕАН — США стал правильным импульсом для укрепления партнерства в будущем. Глава государства также приветствовал соглашение АСЕАН — США о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и ряд лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились с американскими бизнесменами.

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