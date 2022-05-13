Киев, , 16:00 — REGNUM Киев никогда не признает Крым российской территорией, заявил 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в интервью RAI 1.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Владимир Зеленский «Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму».

Отвечая на вопрос, согласится ли Киев ради прекращения спецоперации ВС РФ на Украине признать независимость ДНР и ЛНР, Зеленский сказал, что такого никогда не будет: «Мы никогда не признаем их автономию».

По его мнению, сейчас нужно говорить не об этом, а ведь эти условия, которые поставила Россия, «усложняют процесс переговоров», в то время как люди погибают.

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