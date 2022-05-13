Пыть-Ях, Югра, , 15:58 — REGNUM В Югре житель Пыть-Яха отдан под суд за преступления против половой неприкосновенности, свободы и ряд других. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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По данным следствия, 1 января неоднократно судимый гражданин решил отомстить своему знакомому за то, что он отказался употребить спиртное вместе с ним. Он передал ему свой мобильный телефон, будто бы для сохранности, а затем сообщил в полицию о грабеже. Но обман раскрылся.

Кроме того, в феврале он удерживал в квартире свою знакомую. 9 февраля он заметил на столе пустую бутылку водки, разозлился, ударил гражданку бутылкой по голове и пригрозил кухонным ножом. Но дальнейшие его противоправные действия пресекли прибывшие по вызову женщины полицейские.