Уфа, 13 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Прокурор города Уфы Сергей Воронов потребовал в кратчайшие сроки составить графики завершения строительства долгостроев в столице Башкирии, а также установить конкретные сроки передачи гражданам жилых помещений в этих объектах. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Сообщается, что Воронов провел выездные заседания межведомственной рабочей группы по защите прав граждан-участников долевого строительства объектов, которые возводятся в Кировском, Октябрьском и Ленинском районах г. Уфы.

Он проинспектировал ход и темпы строительства жилых комплексов «Арбат» (по ул. Чернышевского), «По ул. Октябрьской Революции», «По ул. Лесотехникума». Застройщиками этих объектов выступали ООО «РегионСтройКомплекс, ООО СК «Квартал», ООО «СомоСтрой».

Отмечается, что эти объекты длительное время остаются недостроенными, большинство зданий возведено на 70%. Сейчас их достройкой занимается фонд защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба.

«В ходе встречи Воронов потребовал в кратчайшие сроки составить графики строительства многоквартирных домов, установить конкретные сроки передачи гражданам жилых помещений», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ход и этапы строительства данных объектов находятся под контролем прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии права 24 дольщиков намерены восстановить в рамках подписанного соглашения между министерством строительства и архитектуры республики и строительной компанией.