Берлин, 13 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) готовятся противостоять продовольственному кризису, в возникновении которого они обвиняют Россию. Об этом 13 мая заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД стран «Большой семерки», которая проходит в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Анналена Бербок

«Я думаю, очень важно, что мы сегодня не только обсуждаем, но и в конечном итоге как G7 берем на себя обязательства, показывая, что мы готовимся противостоять этой продовольственной войне, которую (президент России Владимир) Путин ведет по всему миру», — сказала она.

Также Бербок заявила, что гибридная война — это не только разные виды вооружений, но и противостояние в информационной сфере, а также «продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру».

При этом глава МИД ФРГ вновь обвинила Россию в блокировке экспорта зерновых, что, как она считает, «представляет собой очень большую опасность».

«Мы все знаем, что в условиях, если летом разразится климатический кризис, ситуация станет еще хуже», — отметила Бербок.

«Поэтому мы договорились, что должны дать политический ответ как G7 — объединение промышленно развитых стран. Мы берем на себя ответственность противостоять этим надвигающимся кризисам и действовать быстро», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил, что на российское посольство в Румынии оказывается финансовое давление, но Россия продолжает отстаивать свои права.