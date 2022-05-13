Лондон, 13 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Певица Келли Осборн, дочь рок-музыканта Оззи Осборна, сообщила о беременности. Она опубликовала об этом пост в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Portal Focka Оззи Осборн

Осборн поделилась фотографией со снимком УЗИ. «Я знаю, в последние несколько месяцев я сидела тихо, и я решила, что теперь могу рассказать почему. Я на седьмом небе от счастья — я собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива — ничего не сказать», — призналась она.

ИА REGNUM напоминает, что Келли Осборн состоит в отношениях с клавишником группы Slipknot Сидом Уилсоном. Пара подтвердила свои отношения в январе 2022 года.