Берлин, 13 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Россия ведёт по всему миру «продовольственную войну», заявила 13 мая глава МИД Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок

«Я думаю, очень важно, что мы сегодня не только обсуждаем, но и в конечном итоге как G7 берём на себя обязательства, показывая, что мы готовимся противостоять этой продовольственной войне, которую Путин ведёт по всему миру», — цитирует Бербок ТАСС.

Она пояснила, что считает продовольственную войну частью гибридного противостояния. Бербок считает, что блокировка Москвой экспорта зерновых представляет «очень большую опасность». По её словам, если разразится климатический кризис, то ситуация станет ещё хуже.

«Поэтому мы договорились, что должны дать политический ответ как G7 — объединение промышленно развитых стран», — сказала глава МИД Германии.