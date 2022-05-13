Лиссабон, 13 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Попытки португальских СМИ политизировать ситуацию с приёмом украинских беженцев и участием в приёме российских граждан вызывают сожаление. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 мая на сайте российского посольства в Португалии.

Dennis Jarvis Памятник Первооткрывателям в Лиссабоне, Португалия

В прессе сообщалось, что участие двух российских граждан, якобы связанных с Москвой, в процессе приёма беженцев с Украины в муниципалитете Сетубал привело к полемике. Она касалась предположений о доступе российских граждан к личным данным беженцев и их родственников на Украине.

Речь также шла о работе одной из организаций российских соотечественников, Ассоциации иммигрантов восточных стран Edinstvo. Полиция расследует инцидент.

«Достойно сожаления видеть в национальных СМИ очередную попытку в духе русофобии политизировать ситуацию вокруг структуры гуманитарного характера», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что ведут с властями Португалии плодотворный, прагматичный и неполитизированный диалог на тему дискриминации по национальному происхождению.

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