Волгоград, , 15:51 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки с подтверждённым COVID-19 госпитализировано 69 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 177 пациентов, в летальной статистике две новые записи.

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Всего в Волгоградской области выявили 218 905 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 210 177 человек, скончался от осложнений 6 871 житель.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторных условиях лечатся 1 857 пациентов.