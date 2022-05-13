Москва, , 17:46 — REGNUM Активно развивающиеся процессы импортозамещения благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» породили в России ещё одну позитивную тенденцию: регионы актуализируют проекты, призванные продвигать местную продукцию.

«Сделано в России» Exportclub.ru

Маркетинговый проект «Сделано в Югре!» реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2015 года. Под одноименным брендом выпускается широкая линейка товаров, которые пользуются большим спросом не только в округе, но и в других регионах России и даже за рубежом.

Всего знаком «Сделано в Югре!» маркируют свои товары 359 югорских товаропроизводителей. Перечень направлений разнообразный — это инновационная, туристическая и социальная сферы, агропромышленный и лесопромышленный комплексы, строительные и отделочные материалы, промыслы коренных народов севера.

«Получить знак можно бесплатно, но претенденты проходят тщательный отбор. Ведь бренд «Сделано в Югре!» — это гарантия качества товара или услуги. Это всегда что-то эксклюзивное и самобытное», — отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Роман Колупаев.

Севастопольский центр «Мой бизнес» запустил акцию «Покупай у наших». Когда режим ограничений в одночасье поставил на паузу жизнь некоторых предприятий малого и среднего бизнеса, многие не пали духом и продолжили трудиться с двойным усердием. Для тех, кто печёт хлеб, производит бытовую химию, кондитерские изделия, выпускает питьевую воду и многим другим вызвался помочь Центр «Мой бизнес» города Севастополя. Его сотрудники рассказывают и показывают, какие товары севастопольских производителей и по каким адресам можно приобрести.

К акции «Покупайте Амурское» подключились первые торговые сети Благовещенска.

Зелеными наклейками на прилавках обозначены товары, произведенные на предприятиях Амурской области. К ним относится молочная и мясная продукция, яйца, крупы, огурцы, помидоры, соевое масло.

Кроме этого, с местными производителями продуктов питания и крупными торговыми сетями области достигнута договоренность о замораживании стоимости товаров с зеленым брендом до конца II квартала 2022 года.

«С торговыми сетями и крупнейшими местными производителями продуктов питания мы договорились о том, что в линейке наших производителей будет выделено 42 позиции товаров, включая молочную, мясную продукцию и овощи, цены на которых не будут повышаться. Они отмечены на полках магазинов специальными зелеными ценниками. Это социальная группа товаров в первую очередь для малообеспеченных людей», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

К акции «Покупайте Амурское» подключились магазины Кэш& Кэрри в ТРЦ «Острова», Авоська на ул. Василенко 1, Freshmarket в ТРЦ «Перекресток».

»Акция окажет поддержку в продвижении амурских производителей. Они уделяют особое внимание качеству своей продукции, поставляя на полки магазинов свежие и натуральные товары, которые не привозятся издалека и не нуждаются в особой обработке. Покупая продукты с зеленным брендом «Сделано в Амурской области», каждый покупатель вносит свой вклад в развитие местных производств, а значит — экономики Приамурья. Рассчитываем, что в дальнейшем к этой акции подключатся и другие торговые сети региона», — отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

По инициативе губернатора в Тульской области с 2020 года реализуется масштабная программа поддержки региональных производителей «Сделано в Тульской области», которая направлена на продвижение локальной продукции.

«Сделано в Тульской области» сегодня — это 150 участников, среди которых как крупные производители — рекордсмены Книги рекордов России, участники всероссийских и международных выставок, победители конкурсов и обладатели знаков качества, так и производители, находящиеся на начальном этапе освоения рынка. Под знаком «Сделано в Тульской области» выпускаются продовольственные и непродовольственные товары, такие как продукты питания, бытовая химия, косметика, одежда, аксессуары.

Благодаря программе тульские производители снижают затраты на продвижение и открывают новые возможности для наращивания объемов. Они получают льготное финансирование, разработку маркетинговой стратегии, расширение рынков сбыта, размещение на маркетплейсах, помощь в продвижении собственных товаров в региональные и федеральные сети.

Маркетплейс «Сделано на Чукотке» недавно запустили на Чукотке. На одноимённом сайте представлен широкий функционал для продвижения разного рода продукции: от сувениров и одежды до продуктов питания и туристических услуг. Для размещения товаров или услуг необходимо лишь завести личный кабинет: его регистрация абсолютно бесплатна и доступна как предпринимателям, так и самозанятым.

«Развитие малого и среднего предпринимательства всегда было и есть приоритетным направлением в округе. Отдаленность региона сказывается на возможностях реализации товаров и услуг, предоставляемых предпринимателями. Но с запуском маркетплейса у каждого самозанятого или предпринимателя появилась возможность не только найти новых покупателей, но и заявить о себе» — отметила начальник Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Лилия Шадрина.

В поддержку бизнесу открыта платформа «Сделано в России» — совместный проект Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, автономной некоммерческой организации «Российская система качества» и «Яндекса». Цель — информподдержка отечественных производителей, помощь в поиске партнеров, поставщиков. Предполагается, что площадка поможет государству в решении задач по импортозамещению.

«Импортозамещение это большой процесс как перенастройки логистических и производственных цепочек, так и изменения потребительских привычек. Продукция наших малых и средних предприятий начинает занимать достойно место на полках торговых сетей. Региональный бренд — зонтичный знак качества и помогает сформировать новую линейку узнаваемых товаров.

Наша инфраструктура — Центры «Мой бизнес» активно развивают региональные бренды и программы поддержки местных брендов. Подобные программы действуют в большинстве регионов. По сути это дополнительная мера поддержки, направленная на продвижение товаров, как внутри региона, так и по всей стране», — пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В Алтайском крае уже есть отечественные аналоги западной продукции. Компания «Алтай Медика Групп» — единственное в Сибири предприятие, выпускающее детские подгузники. По словам коммерческого директора Андрея Чмирева, в условиях санкций компания столкнулась с проблемой поставок сырья из-за рубежа. Решение нашлось довольно быстро, а санкционное давление помогло предприятию выйти на новый уровень.

Глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюкуверен: активное продвижение подобных информационно-коммуникативных площадок в условия нынешнего беспрецедентного санкционного давления крайне важно.

«В России сейчас реализуется целый комплекс подобных проектов. Буквально на старте — форум «Сильные идеи для нового времени». Все это укладывается в одну линейку мероприятий, связанных с поддержкой бизнеса, в том числе информационной и коммуникационной, потому что очень важно налаживать новые логистические цепочки, связи. Бизнес и сам быстро ориентируется, но нужно государственное сопровождение», — считает Сергей Войтюк.

В информационную систему, созданную в рамках проекта «Сделано в России», входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. Аудитория превышает уже 120 тысяч читателей из разных стран, участниками системы стали более 1,5 тысячи отечественных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы. Для самозанятых предусмотрен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках.