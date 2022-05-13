Саратов, 13 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Саратовской области 40-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть коллеги. Судом ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СКР.

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Установлено, что утром 15 сентября 2019 года в Волжском районе Саратова двое охранников одной из организаций заступили на суточное дежурство. Начальник в этот же день представил им нового коллегу, который будет нести службу вместе с ними. В ночное время один из охранников пошел спать. Двое других, в том числе новый сотрудник, продолжили общение. Около 02:00 между мужчинами завязалась ссора. Они вышли из служебного помещения в коридор, где один из охранник ударил другого кулаком в область головы. От удара 59-летний мужчина упал без сознания на пол. После этого злоумышленник разбудил третьего коллегу, обо всем ему рассказал и вызвал бригаду медиков. Пострадавшего госпитализировали, однако 20 сентября 2019 года мужчина от полученных травм скончался.

Во время предварительного следствия подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Задержали бывшего охранника в Грузии, а после экстрадировали в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 30 апреля 42-летний мужчина совместно с 35-летней супругой распивали у себя дома спиртные напитки. Во время застолья, как считают правоохранители, между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщине нанесли множество ударов руками и ногами по голове. После этого мужчина лег спать.

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