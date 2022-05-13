Москва, 13 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Уточнение запрета Японии на поставки высокотехнологического оборудования и включение в него промышленных 3D-принтеров достаточно болезненное событие, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Volgograd.ru D-принтеры

«По промышленным принтерам Япония в 2021 году входила в пятёрку крупнейших поставщиков в Россию, лидирующие места занимали Китай, Германия, Италия.

Поставки из Японии преимущественно приходятся на категорию принтеров, которые осуществляют печать металлом и на вторую значительно меньшую, это принтеры, которые используются в стоматологических целях.

В условиях введения ограничений со стороны Японии, а также риска аналогичных решений со стороны Германии и Италии, нужно ускорить реализацию проекта, которым занимается ООО «РусАТ» совместно с ООО НПО «Центротех», по импортозамещению наиболее востребованных промышленных 3D принтеров.

В 2019 году РусАТ показывала прототипы принтеров для печати металлом на выставке Top 3D Expo. Центротех в этом проекте занимается налаживанием серийного производства. В начале 2021 компания изготовила и поставила два принтера RusMelt-600 в московский Центр аддитивных технологий для опытной эксплуатации и наладки.

В дальнейшем один из этих принтеров должен быть передан внешнему заказчику. В планах у компании к 2025 году выйти на выручку в 50 млрд рублей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии список товаров и технологий, запрещённых к экспорту в Россию в рамках обновлённого пакета санкций, пополнили 14 новых наименований, включая 3D-принтеры и другое высокотехнологичное оборудование.

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