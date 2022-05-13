Петрозаводск, , 16:01 — REGNUM Ветераны, проживающие в столице Республики Карелия — Петрозаводске — с 15 мая смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщил 13 мая глава города Владимир Любарский.

Троллейбус vk.com/vkl1968

По его словам, с 15 мая поездки в троллейбусах будут бесплатными для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, тружеников тыла, обладателей знаков «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

«Чтобы воспользоваться льготой, при себе необходимо иметь соответствующее удостоверение, — напомнил Любарский. — Кроме того, мэрия направила руководству автотранспортных компаний письмо с предложением сделать для ветеранов бесплатный проезд и в маршрутках».

Добавим, что с 8 мая петрозаводские ветераны могут бесплатно пользоваться пригородными и междугородными автобусами госкомпаний «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис».