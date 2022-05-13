Псков, , 15:52 — REGNUM Сильные порывы ветра стали причиной отключения населённых пунктов Псковской области от электричества. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Погодные условия внесли коррективы в жизнь жителей Псковской области. Из-за сильного ветра без света остались 50 населённых пунктов в девяти районах региона.

Также ТАСС уточняет, что только в Опочецком районе без электричества остались 18 деревень. Порывы ветра повалили деревья, что в свою очередь повредило линии электропередач, а 200 метров дорог района оказались заваленными упавшими деревьями. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) сообщает, что без света остались 139 человек.

Отметим, что ситуацию в регионе сейчас исправляют ответственные службы. При этом в Опочецком районе задействовали три бригады специалистов и три единицы техники.