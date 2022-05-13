Псков, 13 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Сильные порывы ветра стали причиной отключения населённых пунктов Псковской области от электричества. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Погодные условия внесли коррективы в жизнь жителей Псковской области. Из-за сильного ветра без света остались 50 населённых пунктов в девяти районах региона.

Также ТАСС уточняет, что только в Опочецком районе без электричества остались 18 деревень. Порывы ветра повалили деревья, что в свою очередь повредило линии электропередач, а 200 метров дорог района оказались заваленными упавшими деревьями. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) сообщает, что без света остались 139 человек.

Отметим, что ситуацию в регионе сейчас исправляют ответственные службы. При этом в Опочецком районе задействовали три бригады специалистов и три единицы техники.