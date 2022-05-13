Тирасполь, 13 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Почта Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) вынуждена приостановить отправку посылок и писем в Россию. Об этом 13 мая сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Цитата из мф «Каникулы в Простоквашино». Реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

«Сегодня к нам поступило письмо от «Почты Молдовы». Они сообщили нам об отсутствии возможности отправки международных почтовых отправлений в РФ, как авиа-, так и наземным путем», — сообщила журналистам начальник эксплуатационно-производственного отдела ГУП «Почта Приднестровья» Елена Остол.

Он отметила, что те, почтовые отправления, которые в Приднестровье приняли на сегодня, постараются отправить в Молдавию, а там постараются их переправить в Россию. На этом отправка почты в этом направлении прекратиться.

Стоит отметить, что Россия стала единственной страной, куда прекратила отправлять почту молдавская почта.