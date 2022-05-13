Кострома, 13 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Костромским предпринимателям, размещающим рекламные конструкции на муниципальной земле, позволят отсрочить платежи по договорам аренды. Об этом сообщает администрация города. Речь идёт о выплатах за апрель–июнь текущего года.

Наталья Диева ИА REGNUM Рекламная конструкция

Всего в Костроме имеется порядка 380 рекламных объектов, 300 из них находятся на городской земле. Плата за установку билбордов, видеоэкранов, щитов и других видов конструкций за квартал составляет от 8 до 45 тысяч за объект. Средства поступают в городской бюджет.

Размер платы зависит от масштаба объекта, места его размещения, освещенности и тому подобное. В среднем за один объект город получает 15-16 тысяч рублей в квартал.

Право отсрочки распространяется на рекламные конструкции, размещенные на зданиях и другом недвижимом муниципальном имуществе. Внести плату за второй квартал разрешается до окончания 2022 года.