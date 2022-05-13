Лондон, , 15:45 — REGNUM Британский боксёр, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан завершил карьеру. Об этом 13 мая он написал в социальных сетях.

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«Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Я счастлив, что у меня была такая удивительная карьера, которая длилась более 27 лет», — написал 35-летний боксёр.

Всего за карьеру Амир провёл 40 боёв, в которых одержал 34 победы (21 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 2004 году он завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Афинах в весовой категории до 60 кг.