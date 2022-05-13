Донецк, 13 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 13 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 15:33 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике.