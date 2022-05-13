Бухарест, 13 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На посольство России в Румынии оказывается финансовое давление, но Россия продолжает отстаивать свои права. Об этом в эфире канала «Россия 24» 13 мая заявил посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин.

Pixabay.com Флаг Румынии

«Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро», — пояснил дипломат.

При этом, добавил Кузьмин, обращения за разъяснениями в МИД пока не дали результатов. Ответа нет уже второй месяц.

Посол заверил, что Россия «не теряет настроя на то, чтобы отстаивать свои права».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в румынский МИД из-за статьи на сайте посольства о Североатлантическом альянсе под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире».

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В статье в числе прочего приведены слова папы Римского о том, что «лай НАТО» у российских границ спровоцировал реакцию Москвы. Также там указано на большое число фейков и провокаций Запада, связанных с ситуацией на Украине.