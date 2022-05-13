Джакарта, 13 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Индонезия открыла множество возможностей для улучшения национальной экономики на только что завершившемся мероприятии Expo 2020 Dubai, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По итогам Expo 2020 Индонезия получила торговый и инвестиционный потенциал на сумму $34,88 млрд.

«Шесть месяцев проведения Expo 2020 Dubai предоставили Индонезии возможность продемонстрировать потенциал нашей страны. Кроме того, мы добились ряда достижений. Мы также должны гордиться тем, что это мероприятие также открыло глаза людям со всего мира», — заявил представитель министерства торговли Индонезии.

Участие Индонезии в Expo 2020 Dubai привело к выдающимся достижениям, начиная от транзакций и потенциальных заказов на сумму $2 млрд.

Expo 2020 проходил в Дубае с октября 2021 года по март 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом.

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