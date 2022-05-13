Тбилиси, 13 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Заявления лидеров оппозиционных партий о необходимости провести досрочные парламентские выборы в стране являются «абсурдным». Об этом 13 мая заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

В оппозиции не хотят признавать победу на выборах партии «Грузинская мечта» в 2020 году и заявляют о «фальсификациях», но премьер-министр отметил, что его эти заявления не интересуют.

«Все выборы закончились, мы победили. Следующие выборы пройдут в 2024 году», — сказал глава грузинского правительства.

Он добавил, что теперь правящей партии предстоит проделать большое количество работы.

Стоит отметить, ранее председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что он с соратниками и «международными партнёрами» будет добиваться проведения досрочных выборов. При этом он хочет, чтобы в голосовании участвовали сотни тысяч избирателей за рубежом, как это сделали в Молдавии.