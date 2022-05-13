Уфа, 13 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. 230 млн рублей намерены направить на развитие пассажирских туристических перевозок водным транспортом в городе Уфе. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Соответствующий проект был рассмотрен на совещании в формате «Инвестиционный час» в правительстве региона.

Сообщается, что с помощью туристических перевозок предприниматели намерены обеспечить дополнительный турпоток до ста тысяч человек в год. Проект планируют реализовать до 2026 года. В результате будет создано 42 новых рабочих места.

«Разработан проект оформления пассажирских судов с учетом символики Башкирии, разработаны концепция размещения туристско-информационных центров на территории г. Уфы и эскизное предложение оформления причала — также с учетом символики региона», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова.

Сообщается, что Башкирия обладает многочисленными и разнообразными водными туристскими ресурсами, в связи с чем круизный туризм является одним из перспективных направлений развития индустрии гостеприимства в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предложили создать завод по производству малогабаритных судов.