Челябинск, 13 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Челябинской области 13 мая эвакуировали студентов и школьников. Об этом пишут СМИ.

monicore Эвакуация

Так, эвакуация коснулась студентов и сотрудников Южно-Уральского госуниверситета и нескольких школ. Затронула она и некоторые другие объекты.

По данным изданий, причиной могло стать сообщение о минировании. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже были подобные эвакуации. Как правило, сообщения о минировании оказывались ложными.