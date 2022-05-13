Москва, 13 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Торговля газом за рубли происходит в рамках заявленного президентом Владимиром Путиным курса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил экономист Василий Колташов.

ИА REGNUM Решение стран Европы об оплате Российского газа в рублях

«Опасения ряда экспертов относительно того, что в реальности механизм продажи энергоресурсов за российские рубли не работает, безосновательны. Перевод в евровалюте на счета в «Газпромбанке» и их последующая полная конвертация в рубли полностью соответствуют заявленному механизму торговли энергоресурсами за российскую валюту» — заявил эксперт.

Напомним, что после начала спецоперации ВС России на территории Украины против России объявили санкции, в результате чего в качестве ответных мер президентом России был введён в действие механизм оплаты российских энергоносителей исключительно в российской валюте.