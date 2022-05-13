Липецк, 13 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции на территории Украины смогут получать бесплатную реабилитацию в Центре «Сосновый Бор» Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

Cap.ru Реабилитация

Соответствующий законопроект 12 мая на комиссии поддержали депутаты облсовета.

Участникам боевых действий станет доступен трёхмесячный курс реабилитации. Всего за год центр смогут посетить 60 военнослужащих.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии облсовета 26 мая.