Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Средства, которые правительство США собирается выделить для вооружения киевского режима, будут бесполезной тратой денег американских налогоплательщиков. Об этом 13 мая написал член Палаты представителей США от штата Аризона представитель американской Республиканской партии Пол Госар на своей странице в соцсети Twitter.

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«В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать ни цента», — отметил в своем сообщении Госар.

Также американский конгрессмен указал, что, по его мнению, президент США Джо Байдена собирается развязать прокси-войну с Россией, которая обернется для Соединенных Штатов ошибкой с последствиями мирового масштаба.

Кроме того, он добавил, что считает, что американскому правительству нужно заниматься внутренней политикой страны, решая проблемы с государственным долгом, инфляцией и иммиграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал намерение действующей американской администрации выделить ещё $40 млрд в качестве помощи Украине.