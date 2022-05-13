Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Продолжение «изнурительного» военного конфликта с Россией через посредников будет иметь серьёзные последствия не только для украинского народа, но и для безопасности Соединённых Штатов и их союзников. Такое мнение в статье для Washington Post высказала американский редактор и издатель Катрина ванден Хювел.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что с начала конфликта на Украине были перемещены в стране или уехали за рубеж 28% населения. Если военные действия затянутся, эта доля возрастёт. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён инфраструктуре страны и потребуются года и сотни миллиардов долларов, чтобы вернуться к довоенному уровню.

При этом конфликт отразился и на других странах. Так, из-за введённых против России санкций выросли цены на топливо, сталь, алюминий, компьютерные чипы и многое другое, от чего пострадали в том числе и американские граждане. Также сократились поставки на мировые рынки пшеницы, 30% которых обеспечивали Россия и Украина.

«Мировая экономика ещё страдает от пандемии, а украинский кризис и введённые против России санкции усиливают глобальные неурядицы», — подчеркнула автор материала.

Она подчеркнула, что Вашингтону стоит способствовать разрешению сложившейся ситуации, потому что это и в интересах США, а не объявлять о новой помощи Киеву в $33 млрд долларов.

»Любой вариант урегулирования, несомненно, потребует отвода российских войск, вероятно, в обмен на нейтралитет и территориальную целостность Украины, признания контроля России над Крымом, а также предоставления некоего федеративного статуса сепаратистским провинциям на востоке Украины. И санкции, без сомнения, должны быть отменены», — указала Хювел.

Вашингтон и его союзники, признав геополитические реалии будущей архитектуры безопасности, должны ясно и чётко заявить Киеву, Москве, Пекину, Нью-Дейли, что США выступают за урегулирование, обеспечивающее сохранение украинского суверенитета и ведущее к скорейшему окончанию конфликта. В этом заключаются подлинные интересы безопасности Соединенных Штатов, уверен автор статьи.