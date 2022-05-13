Москва, , 15:35 — REGNUM Правительство Китая пока не собирается смягчать режим, и это касается на только российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позиция абсолютной нетерпимости Китая к COVID-19 пока сохраняется. Пилотная программа пока действует только в восьми городах.

В отношении большинства стран, условия пребывания не только не меняются, но и ужесточаются.

Так, с 22 апреля пассажиры, вылетающие из США, должны сдать последний ПЦР-тест за 24 часа до вылета (ранее — 48 часов), а тест на антиген за — 2 часа до посадки.

Ирландцы могут посетить Китай только в исключительных случаях, ограничены прямые рейсы в Австралию и другие страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией из-за неблагополучной эпидситуации на территории КНР.

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