Москва, 13 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. На освобождённых территориях Украины идёт выдача единовременных пособий. Об этом 13 мая сообщили в МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным ведомства, всего на получение выплаты подано более 14 тыс. заявлений. Уже получили выплаты 12 тыс. человек. Пункты выдачи работают ежедневно.

Сумма единовременного пособия составляет 10 тыс. рублей. Общий объём помощи составил 120 млн рублей.