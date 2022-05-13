Первоуральск, Свердловская область, , 15:33 — REGNUM Житель Первоуральска Свердловской области отсудил у работодателя 850 тысяч рублей. Причиной стал несчастный случай на производстве, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор суда

Инцидент произошёл в мае 2021 года. Мужчина выполнял работы по распаковке пакета профильной трубы в производственном помещении предприятия. В результате несчастного случая свердловчанин получил тяжёлую травму ноги.

В интересах работника прокуратура направила иск в суд. Ведомство требовало взыскать с предприятия компенсацию в пользу работника. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда удовлетворила иск прокуратуры и постановила взыскать в пользу работника 850 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.