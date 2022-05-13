Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) работает с международными партнёрами, чтобы они добились проведения в республике выборов по «молдавской модели». Об этом заявил журналистам председатель ЕНД Ника Мелия.

Ника Мелия European People's Party

Он отметил, что в Молдавии под влиянием западных стран на выборах 2021 года смогли проголосовать 300 тыс. граждан, проживающих за пределами страны. В то же время на выборах в парламент Грузии в 2020 году участвовали только 12 тыс. членов грузинской диаспоры за рубежом.

«Если бы на выборы пришли 100 тысяч эмигрантов, нынешней власти не было бы», — заявил лидер оппозиции.

Стоит отметить, что оппозиционные партии Грузии не признали итогов парламентских выборов 2020 года. Сначала депутаты от оппозиции объявили бойкот парламенту, а часть из них, включая Мелию, сдали мандаты. Потом партии согласились работать в парламенте, но продолжают заявлять о «сфальсифицированных» выборах. Мелия ранее заявил, единственная цель ЕНД в парламенте — добиться досрочных выборов.