Москва, , 16:11 — REGNUM Калининградскую область пора превращать в воинское поселение. Об этом 13 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Калининградская область

«Боюсь, что Калининградскую область пора превращать в большое военное поселение», — заявил эксперт.

По мнению политолога, нужно существенно сократить в области долю гражданского населения.

«Оно рискует. Время, когда регион был «окном в Европу» и зарабатывал на этом, прошло. О туристической привлекательности временно можно забыть», — полагает политолог.

На въезд в область надо вводить особые пропуска и тщательно проверять местное население на лояльность вк России — «вплоть до высылки оттуда всех потенциальных «восточно-прусских» сепаратистов», заключил Трухачёв.

Напомним, что 10 мая 2022 года Сейм Литвы признал Россию террористическим государством, что создает дополнительные риски для Калининградской области России.