Нальчик, , 15:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Германии. Он сорвался с высоты 5300 метров. В настоящее время тело 51-летнего туриста транспортируют вниз спасатели, пишет ТАСС.

Ски-альпинисты на дистанции Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Ранее в республиканском управлении МЧС сообщили, что в 11:00 13 мая поступила информация о ЧП, случившемся при восхождении одной из групп.

«На горе Эльбрус на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался участник восхождения. На поисково-спасательные работы привлечены 22 человека из Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, «Центроспаса» МЧС России и центра «Лидер», — сообщили в спасательном ведомстве.

Читайте также: Альпинист скончался при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Ранее сообщалось о лавиноопасности в горах ряда субъектов Северного Кавказа.

«По представленным «Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» данным, в период с 18:00 12 мая до 18:00 13 мая 2022 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2500 метров лавиноопасно», — предупреждали спасатели.