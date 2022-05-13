Элиста, 13 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Элисте вынесен приговор бывшему главе города, бывшему депутату и руководителю аппарата Элистинского городского собрания. Все трое признаны виновными в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что бывшие чиновники в обмен на содействие частным лицам при решении вопроса об изменении категории земель регулярно получали от них вознаграждения в виде земельных участков. Ущерб, причинённый муниципальному образованию, составил около 400 тыс. рублей.

Кроме того, экс-глава Элисты организовал отчуждение по заниженной стоимости муниципального автомобиля Toyota Camry. Бюджету был причинён ущерб в размере 110 тыс. рублей.

Бывшему главе Элисты суд назначил два года колонии общего режима, бывшему депутату Элистинского городского собрания — 1,5 года колонии общего режима, руководителю аппарата Элистинского городского собрания — 1,5 года условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.