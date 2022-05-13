Донецк, 13 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Киевские боевики в течение дня 13 мая обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что украинскими вооруженными формированиями дважды была обстреляна Железная Балка, по которой в 10:00 (совпадает с мск) выпустили 17 мин калибра 120 мм и 10 гранат из СПГ, а также в 10:55 — три мины калибра 82 мм и 15 гранат из АГС.

Также в 10:25 киевские боевики подвергли обстрелу Гольмовский, выпустив по населенному пункту девять мин калибра 120 мм.

Помимо этого, украинские нацисты пять раз обстреляли Горловку: в 11:10 по городу было выпущено три мины калибра 120 мм; в 11:25 — три мины калибра 122 мм, в 11:40 — три снаряда калибра 122 мм, в 11:55 — три снаряда калибра 122 мм и в 14:30 — шесть снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, со стороны ВСУ в 13:20 было выпущено — четыре снаряда калибра 122 мм по Докучаевску и в 14:10 — четыре снаряда калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее задействованные в спецоперации на Украине российские военнослужащие получили письма от детей из разных уголков России.