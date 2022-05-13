Бишкек, , 15:24 — REGNUM Валовые международные резервы Киргизии по итогам апреля составили $2 млрд 599,7 млн (171 млрд 38 млн рублей), что на $162,7 млн (10 млрд 704 млн рублей) или на 5,5% меньше, чем в начале 2022 года. Об этом сообщает Национальный банк республики.

Киргизский сом

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По сравнению с апрелем 2021 года этот показатель снизился на $75,9 млн (4 млрд 993 млн рублей) или почти на 2,7%.

При этом самый высокий уровень международных резервов Киргизии за все годы независимости страны зафиксирован в сентябре 2021 года — более $3 млрд 241,1 млн (213 млрд 239 млн рублей).

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