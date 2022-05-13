Бишкек, , 15:23 — REGNUM Киргизия крайне зависима от денежных переводов, поступающих от трудовых мигрантов, работающих за рубежом. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов в эфире программы «Вечер трудного дня».

По его словам, во время недавней встречи представителей правительства республики с делегацией Всемирного банка киргизские чиновники попросили руководство финансового института передать властям США, что их антироссийские санкции крайне негативно влияют на экономику Киргизии.

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«Когда они наказывают определенную страну, в два раза больше они наказывают нас. Россия закрыла свою экономику, а сотни тысяч наших мигрантов стали меньше зарабатывать и не могли отправлять деньги на родину», — пояснил Байсалов.

Заместитель главы правительства подчеркнул, что когда американские власти «целятся в Россию, то попадают, в том числе, и по Киргизии».

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