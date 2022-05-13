Москва, 13 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. На фоне опасений по поводу возможного эмбарго на поставки российской нефти в ряд европейских государств, расширение сотрудничества со сторонами Ближнего Востока выгодно России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

ПАО «Газпром» Добыча газа

«В случае наступления эмбарго полностью заменить европейские объемы не получится, так как на ближневосточном рынке существует большая конкуренция среди стран экспортёров нефти.

Но у России есть преимущество на данном рынке, так как российская нефть торгуется с определённым дисконтом», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана нацелены на развитие экономического сотрудничества с Россией, заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

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