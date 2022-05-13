Москва, , 15:20 — REGNUM Задействованные в спецоперации на Украине российские военнослужащие получили письма от детей из разных уголков России.

Военная операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

Дети передали военнослужащим слова благодарности, а также пожелали им здоровья и скорейшего возвращения домой всем, кто сейчас выполняет боевые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы дети сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и подшефных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решили поддержать солдат, находящихся в зоне боевых действий на Украине.

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