Рыбинск, Ярославская область, 13 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области помощника депутата регионального парламента оштрафовали за дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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Согласно протоколу, Михаил Волхонский дискредитировал использование ВС РФ в социальных сетях.

«В период с 24 марта 2022 года по 28 апреля 2022 года в публичном сообществе в мессенджере и личном видеоблоге на видеохостинге публикаций, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а равно направленных на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации», — пояснил суд в своём решении.

По итогу разбирательства помощника депутата оштрафовали на 30 тысяч рублей. При этом сам депутат от КПРФ Шакир Абдуллаев, который приехал на заседание поддержать Михаила Волхонского, возмутился судебным процессом.

«Я тоже там был. Приехал послушать, морально поддержать. Волхонский пока ехал, железнодорожный переезд закрылся. Оттуда он звонил секретарю суда, сообщить, что задерживается, стоит на переезде. Всё приняли, время было 9:22. Заседание должно было начаться в 9:30. Волхонский успел. Пока мы проходили через турникеты, спустился секретарь и сказал, что суд посчитал неприемлемым и неуважительным опоздание и рассмотрел дело. Я спросил, как так можно? Там же предупреждение может какое-то быть», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM политик.

По поводу публикаций депутат сообщил, что сам он их не видел, а его помощник «взрослый человек, он сам за себя отвечает». Сейчас в сложившейся ситуации разбираются юристы. Возможно будет подана апелляция.

Ярославские коммунисты ранее поддержали проведение специальной военной операции, при этом депутат не стал открещиваться от своего помощника.