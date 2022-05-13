В Рыбинске помощника депутата оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Рыбинск, Ярославская область, 13 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области помощника депутата регионального парламента оштрафовали за дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Согласно протоколу, Михаил Волхонский дискредитировал использование ВС РФ в социальных сетях.
По итогу разбирательства помощника депутата оштрафовали на 30 тысяч рублей. При этом сам депутат от КПРФ Шакир Абдуллаев, который приехал на заседание поддержать Михаила Волхонского, возмутился судебным процессом.
По поводу публикаций депутат сообщил, что сам он их не видел, а его помощник «взрослый человек, он сам за себя отвечает». Сейчас в сложившейся ситуации разбираются юристы. Возможно будет подана апелляция.
Ярославские коммунисты ранее поддержали проведение специальной военной операции, при этом депутат не стал открещиваться от своего помощника.